﻿В Туле мужчина нанял "киллера" для убийства бывшего мужа своей девушки

34-летнего жителя Тулы поймали на приготовлении к заказному убийству. Он нашел и заказал "киллера", чтобы расправиться с бывшим мужем сожительницы, сообщает региональное следственное управление СК России.
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