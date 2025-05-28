Ереван и Баку обсуждают время и место подписания мирного договора

Армения и Азербайджан проводят консультации о времени и месте подписания мирного договора, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Первой республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии