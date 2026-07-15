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На Ямале охотинспекторы устанавливают солонцы для лосей

На Ямале охотинспекторы устанавливают солонцы для лосей

Госохотинспекторы Ямала начали установку солонцов — минеральных подкормок в местах обитания лосей. Это необходимо для того, чтобы животные могли восполнить нехватку полезных микроэлементов, рассказала корреспондент «Ямал-Медиа» Вера Дронзикова.

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