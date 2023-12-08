Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несмотря цивилизационные отличия России от Европы, Европейский союз (ЕС) должен не отказываться от взаимодействия с Москвой, а обсуждать вопрос о том, как выстраивать отношения в сложившейся ситуации и разработать новую стратегию в отношении Россией.
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