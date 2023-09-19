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Шикин о неудачах «Витязя»: «Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Дальше будет лучше, думаю»

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

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