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Царьград

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Посольство РФ: русским туристам в Шри-Ланку нужна электронная виза

Посольство РФ: русским туристам в Шри-Ланку нужна электронная виза

Российское посольство в Шри-Ланке предупреждает русских граждан о необходимости заранее оформлять электронное разрешение для краткосрочных поездок с туристическими целями.

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