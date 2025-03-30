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Верховный суд: родители должны платить коммунальные платежи за детей до 18 лет

Верховный суд: родители должны платить коммунальные платежи за детей до 18 лет

В соответствии с определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей до достижения ими совершеннолетия, даже если они не проживают вместе.

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