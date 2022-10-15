Французские РСЗО LRU для Украины

Пусковая установка LRU в боевом положении. Фото Минобороны Франции Зарубежные страны продолжают поставлять на Украину реактивные системы залпового огня натовского образца.
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