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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Когда мне предложили прыгать все во второй половине программы, у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь»

«После Олимпиады спортсмены устают как физически, так и морально. Поэтому это оставляет какой-то след.

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