Мирная весна перед войной

В статье использованы следующие сокращения: АрхВО – Архангельский ВО, ВО – военный округ, гсд – горнострелковая дивизия, ГШ – Генеральный штаб, ЗабВО – Забайкальский ВО, ЗакВО – Закавказский ВО, ЗапОВО – Западный особый ВО, КА – Красная Армия, КОВО – Киевский особый ВО, ЛВО – Ленинградский ВО, МВО – Московский ВО, НКО – наркомат обороны, ОдВО – Одесский ВО, ОрВО – Орловский ВО, ПриВО – Приволжский ВО, ПрибОВО – Прибалтийский особый ВО, ПТАБР – противотанковая артиллерийская бригада, РМ – разведывательные материалы, РУ – разведывательное управление ГШ, САВО – Среднеазиатский ВО, сд – стрелковая дивизия, СибВО – Сибирский ВО, СКВО – Северо-Кавказский ВО, СНК – Совет народных комиссаров, УрВО – Уральский ВО, ХВО – Харьковский ВО.