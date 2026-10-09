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МОСИНФОРМ

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Москвичам рассказали о самых атмосферных местах для осенних фотопрогулок

Москвичам рассказали о самых атмосферных местах для осенних фотопрогулок

Осенние пейзажи, старинные здания и панорамы Москвы могут стать фоном для фотопрогулок по городским паркам, усадьбам и другим пространствам.

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