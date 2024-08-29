НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Разница между ветровым стеклом автомобиля и лобовым стеклом самолета колоссальна. Коммерческие воздушные лайнеры подвергаются воздействию гораздо более серьезных нагрузок, чем автомобили, а их стекла являются структурной частью фюзеляжа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх