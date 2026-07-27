Путин подписал закон о добанкротном оздоровлении бизнеса

В России появился механизм добанкротной санации компаний. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, позволит юридическим лицам урегулировать финансовые проблемы и попытаться восстановить платежеспособность без запуска процедуры банкротства.
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