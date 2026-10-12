Baza: сибиряк похищал у экс-супруги сына и настраивал его против матери

Жена заявила, что ее бывший муж из Сибири, недовольный разводом, изводит ее. Ее слова цитирует Baza.Как рассказала женщина по имени Анна, они с Ростиславом официально разошлись спустя шесть лет совместной жизни, место жительства их сына суд определил с матерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AFP: ЕС утвердил ...
- НМ Певица Виктория Д...
- ТАСС: сторонники ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым