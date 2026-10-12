Baza: сибиряк похищал у экс-супруги сына и настраивал его против матери

Жена заявила, что ее бывший муж из Сибири, недовольный разводом, изводит ее. Ее слова цитирует Baza.Как рассказала женщина по имени Анна, они с Ростиславом официально разошлись спустя шесть лет совместной жизни, место жительства их сына суд определил с матерью.