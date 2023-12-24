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Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Делегаты XIII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" ("Справедливая Россия — За правду"), прошедшего в отеле Holiday Inn в Сокольниках, единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты Российской Федерации на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.

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Комментарии
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Кошмар
И Прилепина надо вслед за Кондаковой... Пока не научится базар фильтровать.
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6 час.
alik3456 Джексон
К какой победе? Нищих почти всех истребили, богатые увеличились , а народ с бюджетом и мигрантами...
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5 час.
alik3456 Джексон
А ещё кто?
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5 час.

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