Справороссы-заправдисты: «Партия сделает всё для обеспечения победы Владимира Путина»

Делегаты XIII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" ("Справедливая Россия — За правду"), прошедшего в отеле Holiday Inn в Сокольниках, единогласно приняли решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты Российской Федерации на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.