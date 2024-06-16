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Москвич, ударивший соперника катаной из ревности, проведет за решеткой два месяца

Москвич, ударивший соперника катаной из ревности, проведет за решеткой два месяца

Москвич, ударивший своего оппонента катаной из ревности, проведет под стражей еще два месяца. Такое решение вынес Бабушкинский районный суд Москвы.

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