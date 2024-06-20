На петербургских предприятиях растет количество очистных сооружений

Об этом рассказал врио председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев В Петербурге на предприятиях растет количество очистных сооружений.
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