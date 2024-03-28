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Спецслужбы Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпиады

Спецслужбы Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпиады

Как сообщает радиостанция Europe1, эксперты Главного управления внутренней безопасности Франции после оценки рисков в связи с терактом в Москве обнародовали рекомендацию по отмене церемонии открытия Олимпийских игр в Париже .

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