В Саратовской области общественники организовали для школьников посещение экспозиции, посвященной специальной военной операции

Член Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району, муниципальный координатором проекта "Навигаторы Детства" Ольга Лаушкина организовала для обучающихся детского объединения "Юный правовед" МБУ ДО "ДЮЦ г.
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