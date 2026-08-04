На Ямале в День физкультурника запретят продажу алкоголя

В День физкультурника, 8 августа, в ямальских торговых точках нельзя будет купить алкоголь. В этот день на территории округа будет действовать запрет на продажу спиртного, сообщили в региональном департаменте экономики.
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