BETBOOM выплатил клиентам более 36 млн рублей в рамках акции «Счет 2:0» во вторник, 20 октября. Выплаты были произведены по ставкам на победу «Фенербахче» и «Вильярреала», несмотря на то что обе команды не смогли выиграть свои матчи в Лиге чемпионов.