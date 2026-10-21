BETBOOM выплатил клиентам более 36 млн рублей в рамках акции «Счет 2:0» во вторник, 20 октября. Выплаты были произведены по ставкам на победу «Фенербахче» и «Вильярреала», несмотря на то что обе команды не смогли выиграть свои матчи в Лиге чемпионов.
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