Горожанам рассказали о павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ после реставрации

После завершения масштабной реставрации павильон № 1 «Центральный», являющийся объектом культурного наследия федерального значения на ВДНХ, был преобразован в современное выставочное пространство, предназначенное для проведения различных культурных и образовательных мероприятий.
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