Патрушев инициировал проверку недостроенных очистных сооружений

По итогам совещания под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева было дано поручение Минприроды и Минстрою РФ организовать рабочую группу для проверки незавершенных объектов в рамках проекта «Очистные сооружения».
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