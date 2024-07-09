Новосибирских героев наградили за участие в СВО

Военный комиссар и глава Куйбышевского района встретились с героями СВО и их семьями. 9 июля военный комиссар по городу Куйбышев, Куйбышевскому и Северному районам Антон Белевич и глава Куйбышевского района Олег Караваев наградили медалью «За отвагу» Алексея Филиппова.