МВД и Банк России начали обмениваться данными о мошенниках

С сегодняшнего дня Банк России и МВД РФ начали обмениваться информацией о мошеннических операциях. Новый закон позволил более эффективно бороться с кибермошенниками и предотвращать новые преступления, сообщила корреспонденту ZAB.
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