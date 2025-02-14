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Molecular Psychiatry: анорексия возникает из-за изменений в мозге

Molecular Psychiatry: анорексия возникает из-за изменений в мозге

Ученые из Финляндии нашли, что анорексия — расстройство, при котором люди ограничивают потребление пищи и испытывают сильный страх набора веса, — может быть связано с изменениями в работе химических веществ в мозге, которые регулируют аппетит и удовольствие от еды Анорексия — это расстройство пищевого поведения, когда человек чрезмерно ограничивает количество пищи, которое он потребляет, из-за искаженного восприятия своего тела.

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