Molecular Psychiatry: анорексия возникает из-за изменений в мозге

Ученые из Финляндии нашли, что анорексия — расстройство, при котором люди ограничивают потребление пищи и испытывают сильный страх набора веса, — может быть связано с изменениями в работе химических веществ в мозге, которые регулируют аппетит и удовольствие от еды Анорексия — это расстройство пищевого поведения, когда человек чрезмерно ограничивает количество пищи, которое он потребляет, из-за искаженного восприятия своего тела.