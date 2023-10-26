Израильский рокер требует отменить "госнаграду": "Я своего разрешения не давал"

Компанцев Сергей

Добровольный эмигрант, покинувший страну под аккомпанемент источаемой брани, круто замешанной на русофобии, выразил возмущение тем, что русские без его ведома наделили его подобным статусом. тогда заплати за все золотом в ценах 1800 года за свои роды 40 баксов и прочее детсад школа и прочее образование да и за то что ты живешь на територии ссср еще 1 милион тон и на органы вас я с вашей кожи не плохие светильники сделаю и не забудь аренда оканчивается 31.12.24 года факт юрид..