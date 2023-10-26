Израильский рокер требует отменить "госнаграду": "Я своего разрешения не давал"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Кстати, аббревиатура БГ, еще в годы моего студенчества расшифровывалась, как безнадежно глуп.
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2 д.
Компанцев Сергей
Добровольный эмигрант, покинувший страну под аккомпанемент источаемой брани, круто замешанной на русофобии, выразил возмущение тем, что русские без его ведома наделили его подобным статусом. тогда заплати за все золотом в ценах 1800 года за свои роды 40 баксов и прочее детсад школа и прочее образование да и за то что ты живешь на територии ссср еще 1 милион тон и на органы вас я с вашей кожи не плохие светильники сделаю и не забудь аренда оканчивается 31.12.24 года факт юрид..
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2 д.
Александр Веревкин
А к этому блеющему рылу очень идут пейсы! Боги!.. взываю к вам! походатайствуйте перед дьяволом, чтобы он отозвал всё своё пархатое уродливое племя и оставил матушку Землю в покое, без паразитов и метастаз! Неужели люди не достойны хоть немного пожить в мире и согласии!?
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2 д.

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