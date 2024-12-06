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Лавров сообщил об отсутствии у России намерений уничтожить украинский народ

Лавров сообщил об отсутствии у России намерений уничтожить украинский народ

У России нет намерений уничтожить украинский народ, потому что они являются братьями и сестрами для россиян.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Токмо тех фашистов, что призывают к убийству русских людей, тех кто эту мысль вкладывает в головы своих детей [при этом, со временем и они могут пострадать, если не одумаются], а всё остальные могут жить спокойно, на &quot;западенщине&quot; под польским планом, что по поводу и без будет охаживать своих рабов-хохлов плетью, от души. Остальные будут в Канаде растапливать снег своими задницами, рассматривая свои наколки &quot;Азова&quot; и &quot;Правый Сектор&quot;, как то так и ни как иначе...
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