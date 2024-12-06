ИМ

Ильдус Мамлеев

Токмо тех фашистов, что призывают к убийству русских людей, тех кто эту мысль вкладывает в головы своих детей [при этом, со временем и они могут пострадать, если не одумаются], а всё остальные могут жить спокойно, на "западенщине" под польским планом, что по поводу и без будет охаживать своих рабов-хохлов плетью, от души. Остальные будут в Канаде растапливать снег своими задницами, рассматривая свои наколки "Азова" и "Правый Сектор", как то так и ни как иначе...