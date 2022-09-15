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Трое налетчиков, среди которых оказалась девушка, избили и ограбили стоматолога в Петербурге

Трое налетчиков, среди которых оказалась девушка, избили и ограбили стоматолога в Петербурге

Налет на квартиру молодого стоматолога совершен в Московском районе Петербурга. Ограбление произошло утром в минувшую среду, 14 сентября в доме на Кузнецовской улице, сообщает 78.

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