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Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию

Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию

Вайкуле назвала условия своего приезда в РоссиюContent image for: 513410 | В сети обсуждают «вечно молодую» Лайму ВайкулеПевица Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию.

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Комментарии
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Лс
Людмила смирнова
да какая &quot;прекрасная певица&quot;,не поющая,а шепчущая...Еще рот шепелявый открывает на Шамана,он профессионал с прекрасным музыкальным образованием и великолепными вокальными данными. Сидеть этой бабусе и шипеть у себя в Юрмале.
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13 час.
Александр Лагуткин
Подзабытая бабушка ещё условия озвучивает!  А с чего она решила, что в России её ждут!?  Такое самомнение - это уже шизофрения.
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12 час.

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