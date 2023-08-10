Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию

да какая "прекрасная певица",не поющая,а шепчущая...Еще рот шепелявый открывает на Шамана,он профессионал с прекрасным музыкальным образованием и великолепными вокальными данными. Сидеть этой бабусе и шипеть у себя в Юрмале.

Александр Лагуткин

Подзабытая бабушка ещё условия озвучивает! А с чего она решила, что в России её ждут!? Такое самомнение - это уже шизофрения.