Чемпионка UFC заступилась за ринг-герлз после слов Хабиба

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Валентина Шевченко выступила в защиту ринг-герлз. Напомним, ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.
Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Валентина Шевченко выступила в защиту ринг-герлз. Напомним, ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.
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