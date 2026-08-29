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Выручка MINISO Group выросла на 22,4% во втором квартале 2026 года благодаря международным продажам

Выручка MINISO Group выросла на 22,4% во втором квартале 2026 года благодаря международным продажам

Международный ритейлер MINISO Group Holding Limited опубликовал неаудированные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года, продемонстрировав двузначные темпы роста ключевых показателей.

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