Кто "переобул" Киркорова под спецоперацию? Биограф назвал "советчиков" артиста

Нельзя не заметить внезапно изменившееся поведение Филиппа Киркорова, его колкость в адрес уехавших из России коллег-предателей (хотя не так давно он яро отстаивал их, обрушившись с критикой на главреда RT Маргариту Симоньян за её публичное разоблачение звёздного семейства), посещение госпиталя в Крыму, где восстанавливаются военные, раненные в ходе спецоперации, молитвенное "покаяние" на сцене вместо топтания на кресте во время юбилейного шоу (это, напомним, вызвало волну народного гнева и отмену ряда концертов в городах).