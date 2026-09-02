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В Сети обсуждают откровенную фотосессию Никиты Преснякова с новой возлюбленной: что известно о девушке музыканта

В Сети обсуждают откровенную фотосессию Никиты Преснякова с новой возлюбленной: что известно о девушке музыканта

В прошлом году внук Аллы Пугачевой развелся с женой Никита Пресняков, фото: соцсети Никиты ПресняковаСтарший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в прошлом году развелся с женой после 8 лет брака, уже совсем не скрывает отношения с новой девушкой — моделью Кариной Филимоновой.

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