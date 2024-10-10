В России обсуждают введение налога на бездетность. Часть депутатов Госдумы считают, что это подтолкнет молодые семьи к решению завести ребенка.
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В России обсуждают введение налога на бездетность. Часть депутатов Госдумы считают, что это подтолкнет молодые семьи к решению завести ребенка.