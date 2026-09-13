По мере ухудшения положения Украины ее союзники входят в противостояние, которое они не смогут контролировать Александр Перевалов Фото: AP/TASS Украина проигрывает России по всем направлениям — на фронте, в экономическом противостоянии, в способности защитить небо над страной.
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Невозможно "дал понять," бестолковым и уверенным в своем праве - слова их не убеждают. Меня тоже не "поймут"!