БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многоходовка против Путина: Европа придумала план, как победить Россию, но может перехитрить сама себя

Многоходовка против Путина: Европа придумала план, как победить Россию, но может перехитрить сама себя

По мере ухудшения положения Украины ее союзники входят в противостояние, которое они не смогут контролировать Александр Перевалов Фото: AP/TASS Украина проигрывает России по всем направлениям — на фронте, в экономическом противостоянии, в способности защитить небо над страной.

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Andrey

Невозможно "дал понять," бестолковым и уверенным в своем праве - слова их не убеждают. Меня тоже не "поймут"!