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  • Галина
    Получилось очень стильно и богато . Исключительно замечательно ))))"Зачем ты купил с...
  • Марина Николаева
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  • НС
    Не удачным, а ужасным - сука эта телефон"Зачем ты купил с...

"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

Эх, остались еще у нас в стране старые советские кирпичные заводы, стоящие с 60-х и 70-х годов, печи которых пропекают глину целиком и полностью до самой сердцевины! И работают на этих заводах люди еще старой закалки.

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Комментарии
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Н
НС
Не удачным, а ужасным - сука эта телефон
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11 час.
Марина Николаева
Про кирпич сказать ничего не могу, но вот то что у человека руки растут из нужного места - это точно
Ответить
6 час.
Галина
Получилось очень стильно и богато . Исключительно замечательно ))))
Ответить
4 час.

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