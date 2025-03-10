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Царьград

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Москву зальёт дождями, по России пройдут холода: Погода приготовила новые сюрпризы

Москву зальёт дождями, по России пройдут холода: Погода приготовила новые сюрпризы

Погода приготовила нам новые сюрпризы. По России после тепла (кое-где в ближайшее время ожидается до плюс 16 градусов!) пройдут холода.

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