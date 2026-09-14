Hyundai возглавил продажи авто в Казахстане в августе 2026 года

В августе 2026 года в Казахстане продажи автомобилей увеличились на 6,3% до 19,1 тыс. единиц. Hyundai лидирует с 3604 проданными машинами, за ним следуют Chevrolet и Changan.
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