Военные США потопили судно наркокартеля "Лос-Чонерос" 16 сентября

16 сентября американские военные уничтожили судно в восточной части Тихого океана, применявшееся наркокартелем "Лос-Чонерос" для контрабанды наркотиков.
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