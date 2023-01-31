Алексей Чадаев рассказал, как Анатолия Чубайса и Владимира Мау на самом деле проводили из России. Раскрыта цена их свободы. Во сколько обошёлся выезд в один конец?

ФОТО: АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГН "МОСКВА" КАК ЧУБАЙСА И МАУ ПРОВОДИЛИ ИЗ РОССИИ: РАСКРЫТА ЦЕНА СВОБОДЫ Алексей Чадаев рассказал, как Анатолия Чубайса и Владимира Мау на самом деле проводили из России.
Популярные статьи
- Они ехали на Украину с желанием устроить сафари на "неотёсанных русских иванов" и неплохо подзаработать на убийствах."Иваны" внезапно оказались не такими уж и "неотёсанными", быстро превратив "диких гусей" в ощипанных куриц. Причём многих – в куриц-гриль.
- Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация
- Ряд депутатов Госдумы отказались выполнять указ Путина
Свежие комментарии