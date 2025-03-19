Российская нефть станет оружием Трампа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Ольга Самофалова США намекают, что, как только переговоры по украинскому вопросу получат положительный импульс, они начнут снимать санкции с России, а если процесс застопорится, то Москва может огрести самые жесткие санкции.
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