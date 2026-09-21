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Совет директоров «М.Видео» определил цену допэмиссии акций

Совет директоров «М.Видео» 17 сентября 2026 года определил цену дополнительного размещения акций по закрытой подписке в количестве 500 млн штук, сообщила компания.

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