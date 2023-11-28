Владимирские бойцы в зоне СВО спаслись от дрона-камикадзе

«КамАЗ» вёз продовольствие на передовую и был атакован с воздуха.Воюющие в зоне специальной военной операции владимирские парни на «Камазе» везли на передовую продовольствие и были атакованы дроном-камикадзе.
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