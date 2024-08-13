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Царьград

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Дело Пригожина приняло новый поворот. "Уголовниками" на СВО заинтересовался Верховный суд. Готовится особая инициатива

Дело Пригожина приняло новый поворот. "Уголовниками" на СВО заинтересовался Верховный суд. Готовится особая инициатива

На пленуме Верховного суда России рассмотрят особую инициативу, которая касается "уголовников" на СВО.

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