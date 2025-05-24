Жительница Приангарья оформила кредиты на подруг и отдала деньги мошенникам

В Черемховском районе Иркутской области две жительницы, 56 и 58 лет, стали жертвами коварного плана своей 53-летней знакомой, которая, попав под влияние финансовых аферистов, втянула их в кредитную кабалу.
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