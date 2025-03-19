Росавиация выдала новые допуски на полеты

Росавиация выдала допуски на выполнение полетов в Баку, Эйлат и Санью. Как сообщает Telegram-канал @ranarod со ссылкой на Росавиацию, авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на полеты из Чебоксар в Баку с частотой два раза в неделю и из Сочи в Эйлат (Израиль) три раза в неделю.