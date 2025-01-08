Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр. Быстрее в истории были только Василевский и Плант

Вратарь «Виннипега» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2). В текущем сезоне на счету 31-летнего американца 25 побед в 33 играх при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,08.