За выходные к Курской области задержали 23 пьяных водителей

В период с 24 по 26 мая на территории Курской области были задержаны 23 пьяных водителей, 14 из которых впервые попались за данное правонарушениеВ период с 24 по 26 мая на территории Курской области были задержаны 23 пьяных водителей, 14 из которых впервые попались за данное правонарушение.
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