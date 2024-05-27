За выходные к Курской области задержали 23 пьяных водителей

В период с 24 по 26 мая на территории Курской области были задержаны 23 пьяных водителей, 14 из которых впервые попались за данное правонарушениеВ период с 24 по 26 мая на территории Курской области были задержаны 23 пьяных водителей, 14 из которых впервые попались за данное правонарушение.