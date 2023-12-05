Welt: в ФРГ предложили создать из украинских беженцев 10 дивизий

Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии