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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Welt: в ФРГ предложили создать из украинских беженцев 10 дивизий

Из украинских беженцев в Германии можно сформировать 10 дивизий. Только в ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч украинцев, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.

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